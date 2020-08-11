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11 серпня 2020, вівторок, 08:53 30
Європа 2020-08-11T11:16:32+03:00
Українські Новини
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова

Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова

Кира Молчанова
Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Протести в Білорусі. Барикада. Скріншот відео
Протести в Білорусі. Барикада. Скріншот відео

В ніч з 10 на 11 серпня в Білорусі продовжилися акції протесту проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу знову здобув Олександр Лукашенко. Самі масові акції протесту проходять в Мінську. Також демонстранти вийшли на вулиці Бобруйська, Бреста, Вітебська, Гомеля, Гродно, Могильова та інших міст Білорусі.

Про це повідомляє Білоруська служба "Радіо Свобода".

В Мінську люди групами переміщалися по місту. Розповідають про два осередки протесту: біля площі Бангалор, під супермаркетом "Рига" і між станціями метро "Спортивна" і "Пушкінська". Там були найактивніші затримання.

Біля супермаркету "Рига" правоохоронці мінімум 4 рази розбирали барикади протестувальників. Всякий раз, коли вони йшли, демонстранти поверталися і будували нові.

Проти демонстрантів були застосовані кулі, світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Вибухи були чутні в різних частинах міста не менше 14 годин.

10 серпня в МВС повідомили про смерть чоловіка. Нібито він хотів кинути у силовиків вибуховий пристрій. Журналісти кажуть, що в цей час силовики обстріляли демонстрантів світлошумовими гранатами.

Як повідомляли Українські Новини, центр Мінська знову оточено силовиками, почалися затримання людей.

У МОЗ Білорусі відзвітували про поранених під час протестів: в лікарнях 50 протестувальників і 40 силовиків.

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