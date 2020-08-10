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10 серпня 2020, понеділок, 19:22 5
Суспільство 2020-08-10T20:30:01+03:00
Українські Новини
Під посольством Білорусі в Києві проходить мітинг з фаєрами. Активістів затримують

Під посольством Білорусі в Києві проходить мітинг з фаєрами. Активістів затримують

Кира Молчанова
Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, протести в Білорусі

У Києві під стінами посольства Білорусі кілька сотень активістів зібралися на акцію солідарності з учасниками масових протестів, що проходять у Республіці Білорусь. Там вже палять фаєри і проходять затримання.

Відео мітингу і зіткнень з поліцією учасники подій публікують в соціальних мережах.

Так, біля парадного входу в посольство учасники вимагають засудити побиття білоруських громадян, які вийшли на мирний протест.

Вони кричать : "Віримо, можемо, переможемо!"," Країні свободу. Геть Луку- виродка" і " Живе Білорусь!".

Скриншот видеоСкріншот відео

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, біля будівлі посольства відбулися сутички з поліцією. За версією правоохоронців, активіст хотів кинути яйце в будівлю. Трохи пізніше відбулася сутичка з поліційними, в результаті якої поліція затримала кілька людей. Мітингувальники намагалися їх відбити.

Як повідомляли Українські новини, у центрі Мінська після закриття виборчих на вулицях зібралися десятки тисяч людей.

Багатьох побили правоохоронці.

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