Зеленський в Tesla з кавою і "пирожочком" розповів, як вдосконалює свою українську

Президент Володимир Зеленський, який часто переходить з української на російську і назад, намагається покращити свою українську мову за допомогою збільшення розмовної практики.

Про це він повідомив в ході другого "інтерв'ю" з неназваним інтерв'юером в автомобілі Tesla, передають Українські Новини.

"(Мій) рівень української мови, на мою думку, зростає. Але я знаю, що є помилки з наголосами і з деякими словами. Хочу говорити краще. Може, і не можливо знати мову на 100%, але я намагаюся. (Необхідна) практика, більше говорити, краще з розумними людьми", - сказав він.

Зеленський зазначив, що до роботи Президента звикнути неможливо.

"Люди як кажуть: к хорошему быстро привыкаешь. А це реальне життя, дуже складне. Це дуже складна професія, яка забирає всі сили і час, а іноді і бажання. В кінці вечора іноді з людини перетворюєшся на організм, який не хоче ні думати, ні щось робити, а іноді навіть не розуміє, про що говорить сім'я. Це виснажливо не тільки для мене, але й для родини... Але, рішення прийнято", - сказав він.

Також Зеленський вважає, що крім інформаційної війни з російськими ЗМІ, стикається з нею всередині держави.

"Незважаючи на те, що ми кілька разів зустрічалися з представниками наших ЗМІ. Мені здається, що деякі з них не розуміють, що вони роблять. Тому що немає ніякої капітуляції. Ми не можемо припинити війну не спілкуючись з людьми, як мінімум у "нормандському процесі", - сказав він.

У 20-хвилинному відео, знятому протягом дня на дорогах Києва Зеленський їде за кермом Tesla і звертається до співрозмовника Діми, якого не видно в кадрі, нібито відповідаючи на його запитання, яких також не чути.

Наприкінці ролика Зеленський заїжджає в McDonald's, де замовляє еспресо і "пиріжечок".

Як повідомляли "Українські Новини", в цьому ж інтерв'ю Зеленський пообіцяв кадрові висновки по депутатах "Слуги народу" до кінця року.

Перший раз Зеленський записав "інтерв'ю" в Tesla в липні, перед виборами до Верховної Ради.