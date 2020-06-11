Богдан відповів Зеленському: ви перетворили абсолютну владу в посміховисько

Після того, як Президент України Володимир Зеленський розповів, за що звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента, сам Богдан відповів, що вдячний за своє звільнення.

Про це Андрій Богдан написав на своїй сторінці в Facebook.

"Правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у разі, коли ці люди розійшлися. Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, у тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій, чим це закінчувалося (Ніколи нічого хорошого)", — написав Богдан.

Він нагадав, що володіє "чутливою" для Зеленського і для країни інформацією, але не буде нею ділитися.

Богдан заявив, що вдячний Зеленському за те, що більше не має відношення до президентської команди.

"Про позбавлення мене влади — так, я Вам вдячний, тому що моє ім'я не матиме відношення до хаосу, в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість — я пообіцяв, що буду поруч з вами чесно працювати, до того моменту, поки мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами, а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року — Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу в країні, яку Ви за чотири місяці перетворили на посміховисько", — заявив Богдан.

Ексголова Офісу Президента висловив жаль, що мрії про країну без корупції Зеленський проміняв на "теплу ванну для себе і дешеві примхи непрофесійних і самозакоханих людей", ним маніпулюють.

Скріншот Facebook Андрій Богдан

Як повідомляли Українські Новини, колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан задекларував наявність 15 об'єктів нерухомості серед яких квартира в Словаччині, інвестиції в ще 10 квартир у Києві, 5 автомобілів Tesla і Mercedes-Benz, а також три пари швейцарських наручних годинників класу "люкс" і заощадження на 1,4 млн доларів, 0,8 млн євро і 10,6 млн гривень.

Щодо Богдана ініціювали кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами: той у зоопарку тріпав цапа за сухо і кілька разів стукну по голові.