Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень

Поки Президент Володимир Зеленський розповідав, за що звільнив керівника Офісу Президента Андрія Богдана (21 травня 2019 – 11 лютого 2020) той задекларував наявність 15 об'єктів нерухомості, серед яких квартира в Словаччині, інвестиції у ще 10 квартир у Києві, 5 автомобілів Tesla і Mercedes-Benz, а також три пари швейцарських наручних годинників класу "люкс" і заощадження на 1,4 млн доларів, 0,8 млн євро і 10,6 млн гривень.

Про це свідчить декларація Богдана перед звільненням за 1 січня 2020 – 11 лютого 2020 року, передають Українськi Новини.

За півтора місяці нинішнього року його дохід склав 83,1 тис. гривень: 63 130 гривень зарплати в Офісі Президента, 20 тис. гривень від надання в оренду майна і 4 гривні відсотків у Приватбанку.

При цьому Богдан має готівкові заощадження на 722 тис. доларів і 238 тис. євро.

На банківських рахунках у нього ще 676 тис. доларів (647 тис. у Креді агріколь банку, 29 тис. у Приватбанку), 502 тис. євро (399 тис. у словацькому Tatra Bank AS, 53,5 тис. у латвійському Приватбанку, 40 тис. в Приватбанку) і 10,6 млн гривень (10,4 млн в Приватбанку, 0,2 млн в Креді агріколь банку).

З цінного майна Богдан задекларував три пари швейцарських наручних годинників класу "люкс" (Breitling SA і Ulysse Nardin), точна вартість яких не зазначена, але за умовами декларування перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на даний момент – 210,2 тис. гривень).

У 2019 році Богдан придбав три автомобілі: за 2,9 млн – Mercedes-Benz GLS-350 (2019 рік випуску), за 750 тис. гривень – Tesla Model X (2016 рік випуску) і за 250 тис. гривень – Mercedes-Benz GL500 (2014 рік випуску).

Також він має авто Tesla S85 за 0,7 млн ​​гривень і Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обидві 2015 рік випуску) за 0,5 млн гривень.

Богдан задекларував право користування на підставі інвестиційного договору 10 об'єктами незавершеного будівництва: квартирами в Києві площею від 45 кв. м до 120 кв. м, які повністю або частково будуються за його гроші.

У 2017 році Богдан придбав за 2,2 млн гривень квартиру в Словаччині на 82 кв. м.

Також він має квартири в Києві на 132 кв. м (вартістю 0,7 млн ​​гривень) і на 82 кв. м (0,2 млн гривень).

Крім того, в Києві він орендує нежитлове приміщення площею 656 кв. м (вартістю 5,5 млн гривень) і має в безкоштовному користуванні квартиру, площа і вартість якої не вказані в декларації.

Крім квартир у Богдана є земельна ділянка в Києві на 0,8 тис. кв.м., чотири ділянки в Забуянні Київської області загальною площею 154,6 тис. кв. м, ділянка в Малій Волосянці Львівської області площею 1 тис. кв. м і ділянка в Гвоздові Львівської області площею 1,7 тис. кв. м (вартість всього цього майна не вказана).

Також у власності Богдана є три ділянки в Козині Київської області загальною площею 5,5 тис. кв. м і вартістю 4,1 млн гривень.

У чотирьох дочок Богдана є право користування його будинком у Козині площею 561 кв. м, вартість якого в декларації не вказана.

Також дочки Богдана мають право безкоштовного користування квартирою в Києві на 185 кв. м та володіють ще однією квартирою в Києві (метраж і вартість не вказані) і будинком в Софіївській Борщагівці на 320 кв. м за 0,7 млн ​​гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, Богдан всю зарплату з Офісу Президента віддав на благодійність.

Після звільнення Богдан полетів на Сейшели.

Також після звільнення з Офісу Зеленського Андрій Богдан відновив адвокатсткую діяльність.