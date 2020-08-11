Долар почав дешевшати. НБУ зміцнив нацвалюту

У той час, як у липні зафіксували від'ємну інфляцію , Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD, що встановлюється ним на 11 серпня .

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 серпня, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 11 серпня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0134 1 долар США 27,6007 1 швейцарський франк 30,0858 10 ієн 2,6030 10 російський рубль 3,744 1 євро 32,4653

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 2,62 коп. до 27,7632 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,70 коп. до 27,4903 UAH/USD порівняно з курсом валют на 7 серпня.

За прогнозом курс долара буде залишатися в діапазоні 27,65-27,85 гривні. Такий прогноз зробив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Тим часом, українці продовжують активно здавати валюту