підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 серпня 2020, вівторок, 05:30 14
Фінанси 2020-08-11T08:00:02+03:00
Українські Новини
Долар почав дешевшати. НБУ зміцнив нацвалюту

Долар почав дешевшати. НБУ зміцнив нацвалюту

Кира Молчанова
Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс долара до гривні
Доллар
Доллар

У той час, як у липні зафіксували від'ємну інфляцію, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD, що встановлюється ним на 11 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 серпня, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 11 серпня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0134
1 долар США 27,6007
1 швейцарський франк 30,0858
10 ієн 2,6030
10 російський рубль 3,744
1 євро 32,4653

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 2,62 коп. до 27,7632 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,70 коп. до 27,4903 UAH/USD порівняно з курсом валют на 7 серпня.

За прогнозом курс долара буде залишатися в діапазоні 27,65-27,85 гривніТакий прогноз зробив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Тим часом, українці продовжують активно здавати валюту

Більше новин про: Курс НБУ курс долара курс євро курс долара до гривні

Курс гривні в понеділок підвищиться. Курс від НБУ...
Пенсії підвищили ще одній категорії українців: хто...
Курс валют на 10 серпня: долар і євро падають...
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок...
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%
В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус
Новини
Кабмін затвердив графік вихідних та перенесу робочих днів на 2021 рік 06:30
У НБУ розповіли, на що найчастіше скаржилися клієнти українських банків 06:15
В Приват24 з'явилася функція оплати товару обличчям. Як це працює 06:00
Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій за серпень ще 2,3 млрд гривень 05:45
Долар почав дешевшати. НБУ зміцнив нацвалюту 05:30
більше новин
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH 14:33
більше новин
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми 15:27
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12% 12:13
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
більше новин
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok