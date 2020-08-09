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09 серпня 2020, неділя, 06:00 7
Економіка 2020-08-09T06:30:02+03:00
Українські Новини
Як падіння ВВП позначиться на курсі долара. Експерт дав прогноз

Як падіння ВВП позначиться на курсі долара. Експерт дав прогноз

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, прогноз курса валют, прогноз курсу долара
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

В той час, як курс долара в п'ятницю трохи знизився, а українці продовжують активно здавати валюту, за прогнозом курс долара буде залишатися в діапазоні 27,65-27,85 гривні. Такий прогноз зробив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин в коментарі "Сегодня".

Так, повідомляється, що долар після зниження в офіційних курсах НБУ 7 серпня на міжбанківському валютному ринку України утримується в діапазоні 27,65-27,85 гривні.

За словами Шевчишина, курс залишився в цьому коридорі, незважаючи на повідомлення про те, що ВВП України впав на 6,5% в першому півріччі 2020 року.

"Негативом для ринку виступають рекордні показники заражень і смертності від COVID-19. Тиск на гривню продовжують чинити і нерезиденти, що закривають свої позиції в гривневих держоблігаціях. З урахуванням погашення 16 млрд гривень на цьому тижні, ймовірно, ліквідність натисне на курс", - додав експерт.

Втім, за його словами, різких коливань курсу поки що чекати не слід.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить залишатися в сформованому діапазоні 27,65-27,85 гривні за долар. Попит буде виходити з боку нерезидентів, НБУ спробує стримати коливання на ринку", - спрогнозував Шевчишин.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк  підвищив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Також аналітики зробили прогноз курсу валют до 9 серпня. За їх словами, долар буде коливатися біля рівня 28 гривень. Ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 10 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 27,67 UAH/USD.

Тим часом, Міжнародні резерви НБУ в липні збільшилися на 1% до $28,8 млрд

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