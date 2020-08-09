Як падіння ВВП позначиться на курсі долара. Експерт дав прогноз

Так, повідомляється, що долар після зниження в офіційних курсах НБУ 7 серпня на міжбанківському валютному ринку України утримується в діапазоні 27,65-27,85 гривні.

За словами Шевчишина, курс залишився в цьому коридорі, незважаючи на повідомлення про те, що ВВП України впав на 6,5% в першому півріччі 2020 року.

"Негативом для ринку виступають рекордні показники заражень і смертності від COVID-19. Тиск на гривню продовжують чинити і нерезиденти, що закривають свої позиції в гривневих держоблігаціях. З урахуванням погашення 16 млрд гривень на цьому тижні, ймовірно, ліквідність натисне на курс", - додав експерт.

Втім, за його словами, різких коливань курсу поки що чекати не слід.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить залишатися в сформованому діапазоні 27,65-27,85 гривні за долар. Попит буде виходити з боку нерезидентів, НБУ спробує стримати коливання на ринку", - спрогнозував Шевчишин.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Також аналітики зробили прогноз курсу валют до 9 серпня. За їх словами, долар буде коливатися біля рівня 28 гривень. Ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 10 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 27,67 UAH/USD.

Тим часом, Міжнародні резерви НБУ в липні збільшилися на 1% до $28,8 млрд