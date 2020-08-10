Справа "Приватбанку". Офіс генпрокурора поки не отримував від США запитів щодо Коломойського

Щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, якого звинуватили у відмиванні коштів "Приватбанку", Офіс генерального прокурора поки не отримував жодних запитів від Федеральної служби безпеки США . Про це Українським Новинам повідомив представник Офісу. "Ми нічого не отримували, принаймні станом на п'ятницю, 7 серпня", - сказав співрозмовник. За його словами, якщо подібна інформація надійде, то Офіс генпрокурора проінформує про це. Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство юстиції США звинувачує колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів банку. Раніше в США агенти ФБР обшукали офіс компанії Ігоря Коломойського . СБУ також не отримувала від ФБР США запитів щодо Коломойського. Крім того, Коломойський відповів на звинувачення США у відмиванні коштів "Приватбанку. За його словами, всі кошти, про які говорить американське відомство, були інвестовані з власних доходів. Тим часом США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу.