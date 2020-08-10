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10 серпня 2020, понеділок, 16:07 8
Силові структури 2020-08-10T18:30:03+03:00
Українські Новини
Справа "Приватбанку". Офіс генпрокурора поки не отримував від США запитів щодо Коломойського

Справа "Приватбанку". Офіс генпрокурора поки не отримував від США запитів щодо Коломойського

Валерия Драгомирова
США, Приватбанк, Ігор Коломойський, Офіс Генпрокурора
Коломойский
Коломойский

Щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, якого звинуватили у відмиванні коштів "Приватбанку", Офіс генерального прокурора поки не отримував жодних запитів від Федеральної служби безпеки США . 

Про це Українським Новинам повідомив представник Офісу.

"Ми нічого не отримували, принаймні станом на п'ятницю, 7 серпня", - сказав співрозмовник.

За його словами, якщо подібна інформація надійде, то Офіс генпрокурора проінформує про це.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство юстиції США звинувачує колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів банку.


Раніше в США  агенти ФБР обшукали офіс компанії Ігоря Коломойського

СБУ також не отримувала від ФБР США запитів щодо Коломойського.

Крім того,  Коломойський відповів на звинувачення США  у відмиванні коштів "Приватбанку. За його словами, всі кошти, про які говорить американське відомство, були інвестовані з власних доходів.

Тим часом  США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг  по всьому світу. 

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