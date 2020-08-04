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04 серпня 2020, вівторок, 20:39 10
Фінанси 2020-08-04T21:45:02+03:00
Українські Новини
Агенти ФБР обшукали офіс компанії Коломойського в США

Агенти ФБР обшукали офіс компанії Коломойського в США

Кира Молчанова
США, ФБР, Розслідування, Ігор Коломойський
Ігор Коломойський. Фото: glavcom.ua
Ігор Коломойський. Фото: glavcom.ua

Тоді як "ПриватБанк" звинуватив Ігоря Коломойського у відмиванні грошей в США, агенти ФБР провели обшуки в американському офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з олігархом.

Про це повідомляє видання Fox News з уточненням, що за обшуками не слідували арешти.

Optima — група американських компаній з інтересами в сфері нерухомості в Клівленді, в тому числі One Cleveland Center і 55 Building on Public Square. Крім того, за день до цього обшуки пройшли в офісі компанії в Маямі.

"Влада Клівленда проводить широкомасштабне розслідування проти українського олігарха Ігоря Коломойського, яке триває вже досить давно. Коломойський володіє великою українською групою "Приват", учасники якої також входять до складу Optima", — повідомляє місцевий сайт Cleveland.com.

Повідомляється, що Optima Management Group Optima володіє 55 об'єктами нерухомості і великим готелем Westin. Через цю компанію Коломойський нібито скуповував в Клівленді нерухомість.

Джерело повідомило, що ФБР розслідує відмивання грошей і фінансові махінації.

Як повідомляли Українські Новини, господарський суд Києва  задовольнив заяви "ПриватБанку"  про закриття проваджень у 2 справах за позовами колишніх акціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку, таким чином вперше застосувавши на практиці скандальний "антиколомойський" закон.

Адвкат Віктор Борух заявляє, що звернення АТ КБ "ПриватБанк" з заявою до Державної виконавчої служби про підробку документів у справі про депозити на 250 млн доларів сім'єю Суркісів  не відповідає дійсності і є фальсифікацією фактів .

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