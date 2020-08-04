Агенти ФБР обшукали офіс компанії Коломойського в США

Тоді як "ПриватБанк" звинуватив Ігоря Коломойського у відмиванні грошей в США , агенти ФБР провели обшуки в американському офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з олігархом.

Про це повідомляє видання Fox News з уточненням, що за обшуками не слідували арешти.

Optima — група американських компаній з інтересами в сфері нерухомості в Клівленді, в тому числі One Cleveland Center і 55 Building on Public Square. Крім того, за день до цього обшуки пройшли в офісі компанії в Маямі.

"Влада Клівленда проводить широкомасштабне розслідування проти українського олігарха Ігоря Коломойського, яке триває вже досить давно. Коломойський володіє великою українською групою "Приват", учасники якої також входять до складу Optima", — повідомляє місцевий сайт Cleveland.com.

Повідомляється, що Optima Management Group Optima володіє 55 об'єктами нерухомості і великим готелем Westin. Через цю компанію Коломойський нібито скуповував в Клівленді нерухомість.

Джерело повідомило, що ФБР розслідує відмивання грошей і фінансові махінації.

Як повідомляли Українські Новини, господарський суд Києва задовольнив заяви "ПриватБанку" про закриття проваджень у 2 справах за позовами колишніх акціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку, таким чином вперше застосувавши на практиці скандальний "антиколомойський" закон.

Адвкат Віктор Борух заявляє, що звернення АТ КБ "ПриватБанк" з заявою до Державної виконавчої служби про підробку документів у справі про депозити на 250 млн доларів сім'єю Суркісів не відповідає дійсності і є фальсифікацією фактів .