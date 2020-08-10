СБУ не отримувала від ФБР США запитів щодо Коломойського, — джерело

Служба безпеки України не отримувала від Федеральної служби безпеки США жодних запитів щодо українського бізнесмена, тоді як США намагаються конфіскувати майно Ігоря Коломойського через "Приватбанк".

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Інформація про отримання якихось запитів (від ФБР США) відсутня", — сказав представник відомства.

Також такої інформації в СБУ немає і щодо бізнесмена і партнера Коломойського Геннадія Боголюбова.

При цьому, в СБУ зазначили, що такі запити могли зробити по лінії Офісу генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, 6 серпня Міністерство юстиції США подало громадянську скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі й Кентуккі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії.



Раніше в США агенти ФБР обшукали офіс компанії Коломойського.



Крім того, Коломойський відповів на звинувачення США у відмиванні коштів "Приватбанку. З його слів, всі кошти, про які говорить американське відомство, були інвестовані з власних доходів.



Тим часом США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу.