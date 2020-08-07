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07 серпня 2020, пʼятниця, 08:56 11
Зовнішня політика 2020-08-07T10:45:03+03:00
Українські Новини
США намагаються конфіскувати майно Коломойського

США намагаються конфіскувати майно Коломойського

Валерия Драгомирова
США, Приватбанк, Сполучені Штати Америки, Ігор Коломойський
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Мін'юст Сполучених Штатів Америки намагається конфіскувати майно Ігоря Коломойського, тоді як у США агенти ФБР обшукали офіс компанії бізнесмена. Про це пише "Радіо Свобода". 6 серпня Міністерство юстиції США подало громадянську скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі й Кентуккі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії.

У скарзі Коломойського і його українського партнера Геннадія Боголюбова звинувачують у викраденні "мільярдів доларів" їх колишнього банку "Приватбанку" шляхом фіктивних кредитів і відмивання грошей на території Сполучених Штатів за допомогою двох американських партнерів.

Українці разом з американцями Уреелем Лейбером і Мордехаєм Корфом витрачали гроші на купівлю американської комерційної нерухомості та заводів з виробництва сталі й сплавів. Федеральне бюро розслідувань зазначає, що кредити рідко поверталися банку.

"Коли було потрібно платити за кредит, інші позики були використані, щоб погасити старі позики або в деяких випадках гроші повертали з інвестицій за незаконно привласнені кошти", — заявили в ФБР.

Адвокат Коломойського Майкл Салліван, у спілкуванні з виданням Washington Post заявив, що його клієнт "категорично відкидає звинувачення і скарги, які подало Міністерство юстиції".

Як стверджує Міністерство юстиції, серед покупок Коломойського і Боголюбова були більш ніж 5 мільйонів квадратних футів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі.

Також владі надходили скарги на захоплення офісного парку площею близько 19,5 акра в Далласі і будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі.

Як повідомляли Українські Новини, господарський суд Києва задовольнив заяви "Приватбанку" про закриття проваджень у 2 справах за позовами колишніх акціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку, таким чином вперше застосувавши на практиці скандальний "антиколомойский" закон.

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