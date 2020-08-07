США намагаються конфіскувати майно Коломойського

Мін'юст Сполучених Штатів Америки намагається конфіскувати майно Ігоря Коломойського, тоді як у США агенти ФБР обшукали офіс компанії бізнесмена. Про це пише "Радіо Свобода". 6 серпня Міністерство юстиції США подало громадянську скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі й Кентуккі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії.

У скарзі Коломойського і його українського партнера Геннадія Боголюбова звинувачують у викраденні "мільярдів доларів" їх колишнього банку "Приватбанку" шляхом фіктивних кредитів і відмивання грошей на території Сполучених Штатів за допомогою двох американських партнерів.

Українці разом з американцями Уреелем Лейбером і Мордехаєм Корфом витрачали гроші на купівлю американської комерційної нерухомості та заводів з виробництва сталі й сплавів. Федеральне бюро розслідувань зазначає, що кредити рідко поверталися банку.

"Коли було потрібно платити за кредит, інші позики були використані, щоб погасити старі позики або в деяких випадках гроші повертали з інвестицій за незаконно привласнені кошти", — заявили в ФБР.

Адвокат Коломойського Майкл Салліван, у спілкуванні з виданням Washington Post заявив, що його клієнт "категорично відкидає звинувачення і скарги, які подало Міністерство юстиції".

Як стверджує Міністерство юстиції, серед покупок Коломойського і Боголюбова були більш ніж 5 мільйонів квадратних футів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі.

Також владі надходили скарги на захоплення офісного парку площею близько 19,5 акра в Далласі і будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі.

Як повідомляли Українські Новини, господарський суд Києва задовольнив заяви "Приватбанку" про закриття проваджень у 2 справах за позовами колишніх акціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку, таким чином вперше застосувавши на практиці скандальний "антиколомойский" закон.