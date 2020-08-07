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  • США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу, - заступник голови наглядової ради ПриватБанку Шевальов
07 серпня 2020, пʼятниця, 22:00 10
Економіка 2020-08-09T11:15:05+03:00
Українські Новини
США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу, - заступник голови наглядової ради Приват

США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу, - заступник голови наглядової ради ПриватБанку Шевальов

Елизавета Кесельман
США, Приватбанк, Ігор Коломойський
Коломойський і Боголюбов. Фото: ukr.media
Коломойський і Боголюбов. Фото: ukr.media

Подані 6 серпня в суд у Флориді цивільні позови США про конфіскацію майна Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова обмежать ексакціонерів ПриватБанку у використанні фінансових послуг в усьому світі і можуть стати причиною закриття їх банківських рахунків. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови наглядової ради ПриватБанку Артем Шевальов.

"Подання Мін'юсту США із зазначенням кримінальних дій, в яких США підозрюють цих осіб, досить для того, щоб вони невідкладно потрапили в систему World-Check, що унеможливить для них використання банківських та інших фінансових послуг по всьому світу (ну, за винятком банківських установ, які не живуть за міжнародними нормами) і може привести до закриття їх відповідних рахунків", - йдеться в повідомленні.

Заступник голови наглядової ради зазначив, що Мін'юст США ініціював перше у світі, включно з Україною, виробництво кримінального характеру за фактом шахрайства в ПриватБанку.

"Такий крок Мін'юсту США (арешт майна) означає, що США, очевидно, готові висунути (може навіть вже висунули, але поки не оголосив) кримінальні звинувачення (indictment) проти зазначених осіб ", - написав він, припустивши, що таке оголошення може з'явитися в найближчій перспективі.

Він також пояснив, що висування кримінальних звинувачень позначає, що особи можуть бути затримані в юрисдикціях, які підтримують відповідну співпрацю , або Мін'юст США може направити запит на екстрадицію цих осіб для доставлення їх до суду (в США).

"ПриватБанк не має ніякого відношення до розслідування ФБР і Мін'юсту США, яке відбувається за фактом правопорушення, тому будь-які зміни всередині України стосовно ПриватБанку не впливатимуть на цей процес і той факт, що Мін'юст США доведе його до кінця ", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, господарський суд Києва задовольнив заяви "ПриватБанку" про закриття виробництв по 2 справах за позовами колишніх акціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку, таким чином вперше застосувавши на практиці скандальний "антиколомойський" закон.

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