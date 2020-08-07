Це були власні гроші. Коломойський відповів на звинувачення США у відмиванні коштів "Приватбанку"

Український олігарх Ігор Коломойський заявив у відповідь на звинувачення Міністерства юстиції Сполучених Штатів в крадіжці ним мільярдів доларів з "Приватбанку", що всі зазначені відомством кошти були інвестовані з його власних доходів.

Про це Коломойський розповів hromadske.

"Всі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з Evraz і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в Приватбанку. Все інше категорично відкидається", - сказав олігарх.

Коломойський має на увазі угоду 2007 року, згідно з якою він разом з партнерами з групи "Приват" продали компанії Evraz свої металургійні активи в Україні, що належали їм. За це олігарх отримав 9,72% акцій групи Evraz. Тоді він заявляв, що загальна сума угоди склала близько 4 млрд доларів.



Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст США намагався конфіскувати майно Ігоря Коломойського – 6 серпня відомство подало громадянську скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі й Кентуккі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії.

Раніше агенти ФБР провели обшуки в американському офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з олігархом.