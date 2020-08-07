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07 серпня 2020, пʼятниця, 12:57 11
Суспільство 2020-08-07T15:00:03+03:00
Українські Новини
Це були власні гроші. Коломойський відповів на звинувачення США у відмиванні коштів "Приватбанку"

Це були власні гроші. Коломойський відповів на звинувачення США у відмиванні коштів "Приватбанку"

Валерия Драгомирова
Приватбанк, відмивання грошей, Мін'юст, Ігор Коломойський, Мін'юст США
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Український олігарх Ігор Коломойський заявив у відповідь на звинувачення Міністерства юстиції Сполучених Штатів в крадіжці ним мільярдів доларів з "Приватбанку", що всі зазначені відомством кошти були інвестовані з його власних доходів.

Про це Коломойський розповів hromadske

"Всі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з Evraz і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в Приватбанку. Все інше категорично відкидається", - сказав олігарх.

Коломойський має на увазі угоду 2007 року, згідно з якою він разом з партнерами з групи "Приват" продали компанії Evraz свої металургійні активи в Україні, що належали їм. За це олігарх отримав 9,72% акцій групи Evraz. Тоді він заявляв, що загальна сума угоди склала близько 4 млрд доларів.


Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст США намагався конфіскувати майно Ігоря Коломойського – 6 серпня відомство подало громадянську скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі й Кентуккі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії.

Раніше агенти ФБР провели обшуки в американському офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з олігархом.

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