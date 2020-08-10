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10 серпня 2020, понеділок, 10:50 6
Економіка 2020-08-10T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль після вихідних почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 10 серпня

Рубль після вихідних почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 10 серпня

Анна Рудык
Рубль, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

Сьогодні, 10 серпня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівля готівкового рубля у порівнянні з кінцем робочого тижня, 7 серпня, піднявся на 4 копійки і становить 3,34 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в понеділок у порівнянні з п'ятницею знизився на 3 копійки і становить 3,88 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в Києві за станом на 10 серпня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,4939 27,7589 32,1652 32,7633 3,34 3,88
Максимальний 27,6200 28,0000 32,5100 33,1000 3,75 5,00
Мінімальний 27,2500 27,6200 31,7500 32,4200 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, тим часом курс продажу готівкового долара 10 серпня в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD. Курс продажу євро тим часом знизився на 5,53 коп. до 32,8876 UAH/EUR.

Крім того, Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 серпня, на 3,07% до 27,6486 UAH/USD

Також експерти дали прогноз на курс долара в серпні та на початку осені. Аналітики ГК Forex Club вважають, що в серпні курс долара цілком може перевищити позначку в 28 грн.

Наразі українці активно здають валюту – у липні населення продало валюти на 222 млн доларів більше, ніж купило.

Про те, слід закупати валюту чи продавати, розповіли експерти.

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