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07 июля 2020, вторник, 05:30 836
Экономика 2020-07-07T05:30:01+03:00
Українські Новини
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время

Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Доллар, курс доллара, покупка валюты, Продажа валюты, Покупка доллара, Продажа доллара
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

После отставки главы НБУ Якова Смолия эксперты расходятся во мнениях по поводу прогнозов на ближайшее будущее. Однако говорят, что сейчас выгодно продавать валюту тем, кто купил ее зимой – когда курс был от 23,3 до 24,5 UAH/USD. 

Об этом пишет "Сегодня". 

"Если зафиксировать прибыль, то сейчас на каждом долларе можно заработать от 2,5 до 3,7 грн в зависимости от времени покупки – в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В то же время, другие аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

А вот покупать валюту еще неделю точно можно, но немного и по самому низкому курсу, учитывая, что пока непонятно, будет ли новый глава Нацбанка продолжать прежнюю политику на удержание курса гривни в коридоре 26,5-27 UAH/USD или таки начнет ее девальвацию.

Как сообщали Українські Новини, Данилишин заявил, что фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Смолия

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