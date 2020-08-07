Курс російського рубля 7 серпня

У п'ятницю, 7 серпня, порівняно з курсом у четвер, 6 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків впав на 6 копійок і становить 3,30 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в п'ятницю порівняно з четвергом не змінився і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля у Києві станом на 7 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,30 3,91 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Крім того, у липні населення продало валюти на 222 млн доларів більше, ніж купило. У липні населення продало 1 542,9 млн доларів і купило 1 320,9 млн доларів.

Тим часом у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 серпня на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.