Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 серпня, на 3,07% до 27,6486 UAH/USD, тоді як на думку експертів падіння ВВП не призведе у різких стрибків курсу.

Про це сказано в повідомленні НБУ, повідомляють Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,1658 1 долар США 27,6486 1 швейцарський франк 30,2518 10 єн 2,6163 10 російських рублів 3,7553

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 серпня на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.