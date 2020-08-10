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10 серпня 2020, понеділок, 09:06 10
Фінанси 2020-08-10T11:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує купувати валюту на міжбанку

НБУ продовжує купувати валюту на міжбанку

Сергей Жолобецкий
НБУ, Міжбанк, валюта на міжбанку
НБУ продовжує скуповувати валюту
НБУ продовжує скуповувати валюту

Національний банк у період з 3 по 7 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів, тоді як гривня зміцнюється.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 40 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 576,4 млн доларів, а продано — 2 287,7 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав — 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 4 054,9 млн доларів, а продано — 3 291,8 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

У 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 серпня на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.

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