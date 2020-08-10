НБУ продовжує купувати валюту на міжбанку

Національний банк у період з 3 по 7 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів, тоді як гривня зміцнюється.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 40 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 576,4 млн доларів, а продано — 2 287,7 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав — 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 4 054,9 млн доларів, а продано — 3 291,8 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

У 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 серпня на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.