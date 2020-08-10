У Мінську міліція стріляла гумовими кулями, постраждали 3 людини

Жителі Мінська та інших міст Білорусі вийшли на вулиці після завершення президентських виборів і оголошення перших державних екзит-полів. площі і проспекти в центрі Мінська перекрили. Туди ж міліція стягнула автозаки. Репортер Sputnik повідомив про наявність поранених серед мітингувальників, Nexta повідомило про зіткнення з ОМОНом, також міліція застосувала обстріл гумовими кулями.

В районі проспекту Машерова в Мінську відключили міське освітлення, за яким учасники протесту йдуть до стели "Мінськ - місто-герой", про це повідомляє "МБХ медіа". Освітлення залишилося тільки на будинках і магазинах.

Проти демонстрантів в Бресті використовували сльозогінний газ, повідомляє "Єврорадіо" з посиланням на очевидців. У Гродно, по даним "Белсату", затримали близько 40 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Президенти Польщі і Литви виступили з спільною заявою у зв'язку з президентськими виборами у Білорусі та пов'язаними з цим протестами 9 серпня.

З Мінська перекрили усі виїзди: почалися перші затримання і зіткнення.

Незалежні екзит-поли в Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16%.

Центрвиборчком Білорусі визнав такими, що відбулися, вибори президента Республіки Білорусь, які проходять в неділю, 9 серпня.