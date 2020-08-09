Вибори у Білорусі: у Мінськ стягнули військову техніку, а також спостерігаються перебої з інтернетом

В той час, як у Білорусі сьогодні проходять президентські вибори, спостерігаються обмеження свободи пересування на виборчих дільницях і вулицях. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

У зв'язку з президентськими виборами міліція працює в посиленому режимі.

Також на в'їзді в Мінськ стоїть машина ДАІ, дві військові машини, люди в бронежилетах, балаклавах і шоломах. Швидкість проїзду там зменшили до 20 км / год.

Крім того, огороджений Будинок уряду. В центрі Мінська також обгородили палац урочистих подій Палац Республіки і Палац профспілок.

Також спостерігаються проблеми з доступом до сайту Єврорадіо з ранку 9 серпня. Про це розповів головний редактор Павло Свердлов.

"З 8 годин ранку частину редакції, що знаходиться в Білорусі, не може зайти на сайт. Наші читачі також скаржаться, що сайт недоступний. Сайт відкривається за кордоном. Швидше за все, це не DDoS-атака, а свого роду блокування точок", – йдеться в повідомленні.

Крім того, користувачі скаржаться на роботу сервісів VPN і TOR, соціальних мереж Twitter і Telegram, сервісів Google.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Білорусі скасували концерти місцевих і закордонних зірок в декількох великих містах через президентські вибори.

14 липня у Мінську та інших містах країни ввечері пройшли акції протесту на підтримку кандидатів у президенти, яких Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував кандидатами.