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  • Вибори у Білорусі: у Мінськ стягнули військову техніку, а також спостерігаються перебої з інтернетом
09 серпня 2020, неділя, 12:03 7
Світ 2020-08-09T13:00:02+03:00
Українські Новини
Вибори у Білорусі: у Мінськ стягнули військову техніку, а також спостерігаються перебої з інтернетом

Вибори у Білорусі: у Мінськ стягнули військову техніку, а також спостерігаються перебої з інтернетом

Ирина Николенко
Білорусь, військова техніка, Мінськ, вибори в Білорусі
Військова техніка в Мінську. Фото: svaboda.org
Військова техніка в Мінську. Фото: svaboda.org

В той час, як у Білорусі сьогодні проходять президентські вибори, спостерігаються обмеження свободи пересування на виборчих дільницях і вулицях. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

У зв'язку з президентськими виборами міліція працює в посиленому режимі.

Також на в'їзді в Мінськ стоїть машина ДАІ, дві військові машини, люди в бронежилетах, балаклавах і шоломах. Швидкість проїзду там зменшили до 20 км / год.

Крім того, огороджений Будинок уряду. В центрі Мінська також обгородили палац урочистих подій Палац Республіки і Палац профспілок.

Також спостерігаються проблеми з доступом до сайту Єврорадіо з ранку 9 серпня. Про це розповів головний редактор Павло Свердлов.

"З 8 годин ранку частину редакції, що знаходиться в Білорусі, не може зайти на сайт. Наші читачі також скаржаться, що сайт недоступний. Сайт відкривається за кордоном. Швидше за все, це не DDoS-атака, а свого роду блокування точок", – йдеться в повідомленні.

Крім того, користувачі скаржаться на роботу сервісів VPN і TOR, соціальних мереж Twitter і Telegram, сервісів Google.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Білорусі скасували концерти місцевих і закордонних зірок в декількох великих містах через президентські вибори.

14 липня у Мінську та інших містах країни ввечері пройшли акції протесту на підтримку кандидатів у президенти, яких Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував кандидатами.

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