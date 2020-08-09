Явка понад 50%: ЦВК Білорусі оголосив президентські вибори такими, що відбулися

Центрвиборчком Білорусі визнав такими, що відбулися, вибори президента, які проходять в неділю, 9 серпня.

Про це заявила глава ЦВК Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

За її словами, станом на 12.00 у голосуванні взяли участь 54% виборців.

"Понад 54% виборців взяли участь у голосуванні. Отже, вже можна говорити про те, що ми в кінці дня вже отримаємо якийсь результат", – зазначив Єрмошина.

За її словами, 50-процентний бар'єр подолали всі регіони, крім Мінська. У Гомельської і Могильовської областях на дільниці прийшли понад 60% виборців.

Єрмошина також повідомила, що на виборах присутні понад 200 спостерігачів з-за кордону. Як правило, вони є громадянами країн СНД, а також представниками посольств, акредитованих в Білорусі.

Крім того, акредитовано 53 868 національних спостерігачів.

Раніше Українські Новини повідомляли, Лукашенко проголосував на виборах президента і заявив, що готовий до діалогу з опонентами.

Тим часом, в Білорусі в день виборів президента почалися проблеми з інтернетом.

Під час виборів у Білорусі, правозахисники повідомляють про масові затримання спостерігачів в останній день дострокового голосування. Також в Білорусі затримали голови штабу опонентки Лукашенко – Світлани Тихановской Марію Мороз. Раніше у Мінську затримали журналістів телеканалу "Теперішній Час", серед яких були троє українців.