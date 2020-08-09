З Мінська перекрили усі виїзди: почалися перші затримання і зіткнення

У Білорусі через вибори майже повністю відключили інтернет по всій країні, не працюють найбільші інформаційні сайти, також з Мінська перекриті всі в'їзди, на окружній Мінська також перекрито рух. Про це повідомляється в соцмережах і за даними Google Maps.

За даними карти Google Maps, столиця Білорусі зараз виглядає так. Правоохоронці перекрили центральні вулиці Мінська.

Мінськ перекрили. Фото: Google Maps

На всіх вулицях в центрі Мінська почалася акція автомобілістів - вони проїжджають і сигналять. Також почалися зіткнення на площі Перемоги в Мінську.

"Жныва" в Беларусиpic.twitter.com/24l2sBUPNg — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) August 9, 2020

За даними @euroradio в Бресті застосували сльозогінний газ. Інтернету в Білорусі практично немає, тому перевірити це неможливо

В декількох містах Білорусі міліція почала затримувати людей, які після завершення голосування залишилися у виборчих дільниць. Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на очевидців. Кілька людей затримано в Мінську, в Могильові і Гродно силовики затримали журналістів TUT.BY Анжеліку Василевскую і Ольгу Камягину. Повідомляється, що в Гродно силовики "затримують всіх без розбору". Як мінімум три людини були затримані в Могилів — там кілька десятків людей зібралися біля торгового центру "Атріум".

Як повідомляли Українські Новини, незалежні екзит-поли Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенко - 15-16%.

14 липня у Мінську та інших містах країни ввечері пройшли акції протесту на підтримку кандидатів у президенти, яких Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував кандидатами.