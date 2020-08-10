Президенти Польщі і Литви закликали Лукашенка дотримуватися демократії

Президенти Польщі і Литви виступили з спільною заявою у зв'язку з президентськими виборами у Білорусі та пов'язаними з цим протестами 9 серпня. Про це повідомляється на офіційному сайті президента Польщі Анджея Дуди.

Президенти вважають, що "діалог - це завжди кращий спосіб забезпечити соціальний розвиток і обговорити реформи і політичні дії".

"Як сусіди Білорусі, ми закликаємо білоруську владу повністю визнати і дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства та поважати основні свободи, права людини і громадянина, включаючи права національних меншин і свободу слова", - йдеться в заяві президентів.

Як повідомляли Українські Новини, з Мінська перекрили усі виїзди: почалися перші затримання і зіткнення.

Незалежні екзит-поли в Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16%.

Центрвиборчком Білорусі визнав такими, що відбулися, вибори президента Республіки Білорусь, які проходять в неділю, 9 серпня.