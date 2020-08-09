Незалежні екзит-поли в Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16%

Сьогодні, в день виборів президента республіки Білорусь, в той час як за офіційними даними екзит-полів переміг Олександр Лукашенко, за даними незалежних екзит-полів у соцмережі опублікували дані, згідно з якими альтернативний кандидат Світлана Тихановском набагато випереджає чинного президента Олександра Лукашенка. Крім того, дані опитування на виході з 18 закордонних виборчих дільниць, які наводить білоруська служба Радіо Свобода.

Згідно з ним, на цих виборчих дільницях Тихановська має 71,28%, відмовилися відповідати 14,73%, Лукашенко - 10,09%, проти всіх 2,28%, інших кандидатів - близько 0,5%.

Незалежний екзит-пол виборчих дільниць за кордоном. Фото: Радіо Свобода Білорусь

Тим часом, в той час, як у Білорусі сьогодні проходять президентські вибори, спостерігаються обмеження свободи пересування на виборчих дільницях і вулицях.

Також повідомляється, що закриті всі станції метрополітену у столиці Білорусі Мінську, а в центр міста стягнуті силовики. Також для розгону протестувальників приїхали автозаки і водомети.