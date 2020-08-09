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09 серпня 2020, неділя, 21:48 7
Політика 2020-08-10T01:45:02+03:00
Українські Новини
Незалежні екзит-поли в Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16%

Незалежні екзит-поли в Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16%

Ольга Фандорина
Вибори у Білорусі. Фото: Тут. BY
Вибори у Білорусі. Фото: Тут. BY

Сьогодні, в день виборів президента республіки Білорусь, в той час як за офіційними даними екзит-полів переміг Олександр Лукашенко, за даними незалежних екзит-полів у соцмережі опублікували дані, згідно з якими альтернативний кандидат Світлана Тихановском набагато випереджає чинного президента Олександра Лукашенка. Крім того, дані опитування на виході з 18 закордонних виборчих дільниць, які наводить білоруська служба Радіо Свобода.

Згідно з ним, на цих виборчих дільницях Тихановська має 71,28%, відмовилися відповідати 14,73%, Лукашенко - 10,09%, проти всіх 2,28%, інших кандидатів - близько 0,5%.

Незалежний екзит-пол виборчих дільниць за кордоном. Фото: Радіо Свобода БілорусьНезалежний екзит-пол виборчих дільниць за кордоном. Фото: Радіо Свобода Білорусь

Тим часом, в той час, як у Білорусі сьогодні проходять президентські вибори, спостерігаються обмеження свободи пересування на виборчих дільницях і вулицях.

Також повідомляється, що закриті всі станції метрополітену у столиці Білорусі Мінську, а в центр міста стягнуті силовики. Також для розгону протестувальників приїхали автозаки і водомети.

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