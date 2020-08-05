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05 серпня 2020, середа, 05:00 6
Фінанси 2020-08-05T05:30:02+03:00
Українські Новини
Аналітик спрогнозував курс до кінця тижня. Долар може зрости до 28

Аналітик спрогнозував курс до кінця тижня. Долар може зрости до 28

Елена Новикова
Курс, прогноз курсу валют, аналітики, прогноз курсу долара
Прогноз курсу валют на тиждень
Прогноз курсу валют на тиждень

Тоді як Національний банк знизив офіційний курс гривні на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD, цього тижня курс долара коливатиметься біля рівня 28 гривень. Експерт заявляє, що ситуація на валютному ринку залежатиме від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший  фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Так, повідомляється, що цього тижня Міністверство фінансів має виплатити 17,3 мільярдів за гривневими ОВДП, але це переважно погашення держоблігацій, розміщених у травні цього року, коли нерезиденти не купували нові ОВДП.

"Тому ми припускаємо, що іноземні інвестори можуть отримати лише близько 1 млрд гривень виплат у вигляді доходу за різними ОВДП. Тому тиск на валютний ринок від нерезидентів може бути в разі збільшення виходу по ОВДП шляхом їх продажу на додаток до отриманого доходу", — зазначив він.

Але чималий попит на валюту можуть сформувати резиденти, які не будуть реінвестувати отримані виплати в нові гривневі ОВДП, а віддадуть перевагу валютч або валютним ОВДП, вважає аналітик.

"З огляду на це, ми очікуємо, що курс буде коливатися біля рівня 28 UAH / USD" , — уточнив Котович.

Аналітик також зазначив, що за минулий тиждень курс долара впав до 27,73 гривень/долар, змусивши НБУ навіть стримувати укріплення. Після стабілізації ситуації на валютному ринку, що відбулася після рішення щодо облікової ставки та формування умов нового випуску єврооблігацій, минулого тижня гривня поступово посилювалася.

Загалом обсяг інтервенцій НБУ був невеликим, лише 38 млн доларів, і розділений на два дні — понеділок та середу.

"Це означає, що, з одного боку, кошти від ОВДП, не реінвестовані на первинному ринку, не були у великому обсязі спрямовані на купівлю валюти. А з іншого - нерезиденти не були активними з виведенням коштів з України. Так загалом за минулий тиждень іноземці зменшили вкладення в гривневі ОВДП лише на 528 млн грн, що значно менше, ніж у попередні тижні, адже вони навряд чи були власниками облігацій, які погашалися минулого тижня", — додав аналітик групи ICU.

Як повідомляли Українські Новини, експерти спрогнозували, яким буде курс у серпні.

Раніше Мінекономіки спрогнозувало курс на 2021 рік.

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