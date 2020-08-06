Курс нацвалюти на міжбанку на четвер. Гривня знову зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 10 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 27,67 UAH / USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

По їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,62-27,66 UAH / USD, потім котирування звузилися до 27,65-27,66 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 27,66-27,69 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,55% з 23,74 UAH / USD до 27,67 UAH / USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH / USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH / USD.

Крім того, в четвер, 6 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився у порівнянні з 5 серпня на 8,82 коп. до 27,7968 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 7,57 коп. до 27,5081 UAH / USD.