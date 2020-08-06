підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 серпня 2020, четвер, 17:30 9
Фінанси 2020-08-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
Курс нацвалюти на міжбанку на четвер. Гривня знову зміцнилася

Курс нацвалюти на міжбанку на четвер. Гривня знову зміцнилася

Елена Новикова
Курс валют, курс гривні, Гривня
Курс гривны на межбанке 6 августа
Курс гривны на межбанке 6 августа

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 10 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 27,67 UAH / USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

По їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,62-27,66 UAH / USD, потім котирування звузилися до 27,65-27,66 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 27,66-27,69 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,55% з 23,74 UAH / USD до 27,67 UAH / USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH / USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH / USD.

Крім того, в четвер, 6 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився у порівнянні з 5 серпня на 8,82 коп. до 27,7968 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 7,57 коп. до 27,5081 UAH / USD.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Гривня

З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків
Новини
Українську військову розвідку знають у всьому світі: експерт оцінив зміну керівництва ГУР 18:19
З RAB-тарифом за європейським досвідом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче 18:08
У серпні рейтинг "Слуги народу" знову впав, а у ОПЗЖ - виріс 17:55
У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху 17:37
Курс нацвалюти на міжбанку на четвер. Гривня знову зміцнилася 17:30
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
більше новин
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok