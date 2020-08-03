Чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану: з'явилося його фото з заручницею

Чоловік, який захопив банк в центрі Києва, є громадянином Узбекистану. Про це заступник голови МВС Антон Геращенко заявив в ефірі телеканалу ZIK та опублікував його фото з заручницею в соцмережі Facebook.

"За попередньою інформацією особою, яка погрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахмановіч, 25.03.1988 р.н. Судячи з його соціальними мережами, це психічно неврівноважена людина. Ми поки не знаємо, наскільки серйозними є його наміри, і чи дійсно у нього справжня вибухівка. Тому зараз обрана стратегія переговорів", - розповів Геращенко.

Як відомо, близько 12 в відділення банку зайшов чоловік і заявив, що у нього в рюкзаку є бомба. При цьому він відпустив усіх працівників банку, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Правоохоронці оточили район і ведуть переговори зі зловмисником.

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