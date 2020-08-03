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03 серпня 2020, понеділок, 15:06 24
Силові структури 2020-08-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в Києві

СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в Києві

Елена Новикова
СБУ, вибух гранати, Сухраб Карімов
Банк, який захопили в Києві. Фото: pravda.com.ua
Банк, який захопили в Києві. Фото: pravda.com.ua

Служба безпеки України (СБУ) затримала чоловіка, який погрожував вибухом в АТ "Універсал Банк" в Києві.

"Операція проведена успішно, зловмисник затриманий", - сказав він.

Пунь зазначив, що операцію проводила Служба безпеки України спільно з Національною поліцією.

"За попередньою інформацією, у зловмисника була велика спортивна сумка і портфель, причому від портфеля був якийсь незрозумілий провід прив'язаний до його ноги", - зазначив Сергій Пунь.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану.

За інформацією ЗМІ, терорист взяв у заручники начальника відділення банка.

Крім того, через захоплення банку силовики перекривали центр Києва.

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