СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в Києві

Служба безпеки України (СБУ) затримала чоловіка, який погрожував вибухом в АТ "Універсал Банк" в Києві. "Операція проведена успішно, зловмисник затриманий", - сказав він. Пунь зазначив, що операцію проводила Служба безпеки України спільно з Національною поліцією. "За попередньою інформацією, у зловмисника була велика спортивна сумка і портфель, причому від портфеля був якийсь незрозумілий провід прив'язаний до його ноги", - зазначив Сергій Пунь. Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану. За інформацією ЗМІ, терорист взяв у заручники начальника відділення банка. Крім того, через захоплення банку силовики перекривали центр Києва.