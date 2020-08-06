Чоловікові, який погрожував підірвати банк в Києві, проведуть психіатричну експертизу

Сухраб Карімову, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, буде призначена психолого-психіатрична експертиза.

Про це повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець Українським Новинам.

"Йому буде призначена психолого-психіатрична експертиза", - сказала вона.

На сьогодні, за її словами, слідчі СБУ встановлюють обставини підготовки і безпосередньо здійснення Карімовим злочину.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України затримала підозрюваного в погрозі вибуху і захопленні заручниці в БЦ "Леонардо" і відкрила справу за статтею "теракт" .

Печерський районний суд обрав Карімову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Чоловік мінімум 2 місяці проведе під вартою без альтернативи вийти під заставу.

Крім того, зловмисник, що захопив банк виявився громадянином Узбекистану .



Тим часом захист погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві Карімова хоче оскаржити його арешт. Адвокат заявив, що Карімов не хотів нікому нашкодити і нікому не погрожував.