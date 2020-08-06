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06 серпня 2020, четвер, 10:58 8
Силові структури 2020-08-06T12:15:02+03:00
Українські Новини
Чоловікові, який погрожував підірвати банк в Києві, проведуть психіатричну експертизу

Чоловікові, який погрожував підірвати банк в Києві, проведуть психіатричну експертизу

Валерия Драгомирова
Психологічна експертиза, захоплення банку, Сухроб Карімов
Каримов и заложница. Фото: Антон Геращенко
Каримов и заложница. Фото: Антон Геращенко

Сухраб Карімову, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, буде призначена психолого-психіатрична експертиза.

Про це повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець Українським Новинам.

"Йому буде призначена психолого-психіатрична експертиза", - сказала вона.

На сьогодні, за її словами, слідчі СБУ встановлюють обставини підготовки і безпосередньо здійснення Карімовим злочину.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України затримала підозрюваного в погрозі вибуху і захопленні заручниці  в БЦ "Леонардо" і  відкрила справу за статтею "теракт" .

Печерський районний суд обрав Карімову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Чоловік мінімум 2 місяці проведе під вартою без альтернативи вийти під заставу.

Крім того, зловмисник, що захопив банк виявився громадянином Узбекистану

Тим часом захист погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві Карімова хоче оскаржити його арешт. Адвокат заявив, що Карімов не хотів нікому нашкодити і нікому не погрожував.

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