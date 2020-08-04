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  • "Гриб" над епіцентром вибуху, хмари пилу і сирени. У Бейруті прогримів вибух
04 серпня 2020, вівторок, 19:52 13
Політика 2020-08-04T21:45:02+03:00
Українські Новини
"Гриб" над епіцентром вибуху, хмари пилу і сирени. У Бейруті прогримів вибух

"Гриб" над епіцентром вибуху, хмари пилу і сирени. У Бейруті прогримів вибух

Кира Молчанова
Бейрут, вибух, Ліван

У Лівані, де навесні по бідних містах прокотилися акції протесту, прогримів потужний вибух в порту. Імовірно, вибухнув склад з піротехнікою, а вибухова хвиля пошкодила багато будівель по всьому місту.

Поки не озвучують точну причину вибуху. В окремих ЗМІ повідомляють, що в порту на складі піротехніки сталася пожежа, а потім пролунав вибух. Інші кажуть, що вибухнула піротехніка на борту одного з суден, що перебувають в порту.

Крім того, повідомляють про два вибухи, які слідували один за іншим.

Користувачі викладають відео, як потужна вибухова хвиля прокочується по всьому місту, після чого будівлі накриває пилом, звучать сирени.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові на хімічному заводі пролунав сильний вибух в понеділок, 3 серпня, близько 19:00, вибуховою хвилею вибило вікна.

23 липня в Києві правоохоронці п'ять разів виїжджали за викликами про нібито мінування і п'ять разів вибухового пристрою не знаходили.

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