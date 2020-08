"Гриб" над епіцентром вибуху, хмари пилу і сирени. У Бейруті прогримів вибух

У Лівані, де навесні по бідних містах прокотилися акції протесту, прогримів потужний вибух в порту. Імовірно, вибухнув склад з піротехнікою, а вибухова хвиля пошкодила багато будівель по всьому місту.

Поки не озвучують точну причину вибуху. В окремих ЗМІ повідомляють, що в порту на складі піротехніки сталася пожежа, а потім пролунав вибух. Інші кажуть, що вибухнула піротехніка на борту одного з суден, що перебувають в порту.

Крім того, повідомляють про два вибухи, які слідували один за іншим.

Користувачі викладають відео, як потужна вибухова хвиля прокочується по всьому місту, після чого будівлі накриває пилом, звучать сирени.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Як повідомляли Українські Новини, у Львові на хімічному заводі пролунав сильний вибух в понеділок, 3 серпня, близько 19:00, вибуховою хвилею вибило вікна.

23 липня в Києві правоохоронці п'ять разів виїжджали за викликами про нібито мінування і п'ять разів вибухового пристрою не знаходили.