Навіть підлітки здавали кров: як пройшла ніч після вибуху в Бейруті очима очевидців

Учора світ сколихнув вибух у столиці Лівану - Бейруті, причиною якого стали тисячі тонн селітри, яку привіз росіянин. За розповідями очевидців, ніч у Бейруті пройшла дуже важко, а жертвами вибуху стали близько 100 осіб.

Про це повідомляє ТСН.

Як розповіла росіянка, яка проживає в Бейруті, поранених понад 4 тисячі людей. Так, за її словами, жителі всю ніч допомагали розбирати завали, кров для поранених здавали навіть підлітки.

"Практично всю ніч усі, хто міг, допомагали із завалами. Ліванці дуже відповідальні в цьому сенсі і щоб не відбувалося в країні, коли відбувається щось подібне , всі кидаються на допомогу. Так, кров здавали навіть підлітки ", - розповіла мешканка Бейрута. Вона також додала, що сьогодні дуже критична ситуація в лікарнях, які переповнені і не мають ресурсів, щоб надавати допомогу, оскільки в країні медичні установи виснажила економічна криза .

"У Лівані в цілому ситуація дуже погана ще з жовтня. Якщо ви знаєте, через курс долара так само. Багато лікарень просто виснажили свої ресурси і відмовлялися приймати хворих. Тільки породіль і термінових, ще діаліз так само був у пріоритеті. Тому те, що сталося вчора, сильно вдарило по тому, що вже було нестійким. Лікарні переповнені, а надавати відповідну допомогу, на жаль, просто нічим ", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, в результаті вибуху в столиці Лівану - Бейруті- спочатку загинули щонайменше 100 осіб. Але на цю мить кількість жертв збільшується з кожною годиною.

Крім того, недалеко від місця вибуху перебували українські судна з Маріуполя.