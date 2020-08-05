Від вибухів в Бейруті могли постраждати два українських кораблі з Маріуполя

Жахлива трагедія в порту столиці Лівану, Бейруті принесла багато втрат і пошкоджень по всьому місту. Повідомляється, що в момент вибухів в порту знаходилися кораблі з українського міста Маріуполь. Про це в Twitter розповів співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані.

Як зазначається, два українських кораблі MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту.

"Здається, це зерносховища. Ці судна були джерелом чогось вибухового, крім того, що вони, швидше за все, вибухнули і погіршили ситуацію", - повідомив Мадані.

Спочатку Мадані опублікував інформацію, що два кораблі з України нещодавно прибули в порт, і нібито могли перевозити будь-який товар, в тому числі і феєрверки.

Після цього аналітик видалив пост, вибачився і повідомив, що кораблі, навпаки, ймовірно постраждали і до вибуху не мають ніякого відношення. Він також зазначає, що на кораблі з Маріуполя, ймовірно, було зерно.

З інструменту MarineTraffic відомо, що від вибуху могли постраждати 5 судів. Серед них два, які прибули з України - MERO STAR і RAOUF H.

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих в Бейруті сягає щонайменше 78 осіб, в місті влада Лівану має намір ввести надзвичайний стан.

Міністерство закордонних справ повідомило, що інформації про громадян України, які постраждали під час вибуху в порту ліванської столиці Бейрут, поки немає.