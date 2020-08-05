Шмигаль заявив, що може відправити до Лівану українських рятувальників

Україна готова надати допомогу для подолання наслідків вибухів в столиці Лівану Бейруті, які сталися 4 серпня в порту.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"У разі потреби ми готові надавати всю необхідну допомогу. Ми вже звернулися до Ліванської Республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги і нашими рятувальниками, відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент у разі потреби..." - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що в цей час в Лівані проходить засідання уряду, де вирішується, яка допомога буде їм потрібна.

Шмигаль також доручив Міністерству закордонних справ тримати це питання під контролем.

Як повідомляли Українські Новини, в результаті потужних вибухів в порту столиці Лівану Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, але кількість виявлених жертв зростає.

Крім того, в порту, де сталася трагедія, перебували два українських судна з Маріуполя – MERO STAR і RAOUF H.

Наразі інформації про постраждалих серед українських громадян в Міністерстві закордонних справ немає.