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14 липня 2020, вівторок, 10:41 9
Суспільство 2020-07-14T11:15:02+03:00
Українські Новини
Українці знову можуть подорожувати на Багамські острови та Ліван, — МЗС

Українці знову можуть подорожувати на Багамські острови та Ліван, — МЗС

Валерия Драгомирова
МОЗ, МЗС, коронавірус в Україні
Море. Фото: pixabay
Море. Фото: pixabay

Українці знову можуть подорожувати на Багамські острови та Ліван. Але МЗС застерігає від поїздок за кордон без необхідності. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає "Радіо Свобода"

"У минулому брифінгу я оголосив 23 країни, в які українці могли поїхати. Зараз таких країн стало 25. Додалися Багамські острови. Згоден, дуже віддалена точка, хоча і приваблива для туризму. І Ліван. Менш популярний напрям серед українських туристів, хоча країна надзвичайно цікава", - сказав Кулеба.

Згідно з інформацією на сайті МЗС, в'їзд в Ліван дозволений тільки через пункт пропуску міжнародного аеропорту Бейрута і при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого не пізніше ніж за 96 годин до прильоту в Ліван. По прильоту буде проведений ще один тест на наявність вірусу COVID-19. Оплата за тест включена у вартість авіаквитка.

Після приїзду на Багами необхідно надати результати тесту на відсутність коронавірусу, який був здійснений протягом останніх 10 днів.Як повідомляли "Українські Новини", у МЗС пояснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу. Крім того, як провести відпустку в Україні безпечно.

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