Мер Тернополя відзначає протестні настрої жителів встановлення "червоної зони" в місті

Через присвоєння Тернополю "червоного рівня" епідемічної небезпеки через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 м ер міста Сергій Надал відзначає протестні настрої серед жителів. ер міста Сергій Надал відзначає протестні настрої серед жителів.

Про це Надал заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Такі настрої дуже сильні", - сказав Надал, відповідаючи на питання, чи готові жителі Тернополя підніматися і йти до Києва.

Також він заявив, що готовий робити все, що завгодно, щоб центральна влада почула Тернопіль і його жителів.

"Я готовий робити все що завгодно, щоб вони там почули. Насправді, градус напруги жителів Тернополя настільки високий, що прийнявши це рішення, ми зможемо стримати багато поганих дії, які вони готові вже робити", - резюмував мер.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами.

Адаптивний карантин в Україні, який раніше ввели до 31 липня, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня.