підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 липня 2020, середа, 08:20 21
Суспільство 2020-07-22T10:00:02+03:00
Українські Новини
До кінця карантину 10 днів. Що дозволено

До кінця карантину 10 днів. Що дозволено

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу, Пандемія в Україні
Карантин в Україні. Фото. Pixabay
Карантин в Україні. Фото. Pixabay

Сьогодні розпочався 133-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишилося 10 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Відновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старші 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляції; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня — міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим і м.Севастополь.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 21 липня 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

Також карантин в Україні хочуть продовжити до середини серпня.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Карантин в Україні Пандемія коронавірусу Пандемія в Україні

Як достроково припинити самоізоляцію і де пройти П...
ВООЗ назвала ключовий інструмент боротьби з пандем...
За добу смертність від коронавірусу зросла удвічі...
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися...
До кінця карантину 10 днів. Що дозволено
Заходи безпеки посилили у Києві
Новини
Працівники громадського транспорту Києва просять міськраду компенсувати збитки від карантину 09:54
Поліція посилює заходи безпеки в дев'яти областях України 09:43
Незважаючи на кризу, українці зацікавлені в інвестиціях у золото і ювелірні вироби, - Микола Гонта 09:30
Журналісти з'ясували, що рейтинг країн, де Україна лідирує в списку найбільш кримінальних, — фейк 09:25
За 1 півріччя 2020 року новими клієнтами ТОВ "Хмельницькгаз збут" стали ще близько 1400 подолян 09:24 Прес-реліз
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Дорожнє будівництво в Харкові. Фото: DCH
Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові 13:23 Фото
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
За добу смертність від коронавірусу зросла удвічі, а захворюваність — на 3% 09:30
ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполиция України
Водія, який збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса, відправили в СІЗО, - ЗМІ 11:25 Фото
більше новин
Вночі у центрі Києва горів житловий комплекс
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok