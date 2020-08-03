Мэр Тернополя Надал: Настроения жителей Тернополя настолько сильные, что они готовы подниматься на Киев

С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу "зональный карантин". Речь идет о распределении Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 3 августа Украина разделена на четыре зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленая, красная, оранжевая и желтая. Для населенных пунктов и районов из "зеленой зоны" будут действовать правила карантина, установленные по всей стране. В "красной зоне" вводятся дополнительные ограничения. "Оранжева — вводит ограничения для заведения размещения и массовых мероприятий. "Желтая" — является буферной зоной. В красную и наиболее опасную зону вошли: Луцк и Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В "красной зоне" запрещается: работа общественного транспорта, посещение школ, детсадов и других учреждений образования, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Луцк и Тернополь выступили категорическим отказом выполнять такое решение и ушли по сути в оппозицию к центральной власти.

Более того, мэр Тернополя Сергей Надал расценил такие шаги Кабинета Министров как антикоррупционные и призвал центральную власть быть "Слугами народа", а не "хозяинами". Мэр призвал Мининфраструктуры не останавливать железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – не останавливать автобусное сообщение. Иначе, гнев жителей города не будет иметь границ.

Українські Новини поговорили с Надалом в порядке блиц-интервью о том, почему Тернополь отказался выполнять решение правительства, говорил ли он с премьером в связи с этой ситуацией и что ему ответили, а также о том, готовы ли жители города идти с протестами на Киев.

Какой мотив вас заставил отреагировать на отнесение Тернополя к "красной зоне"? Почему Вы так резко решили отреагировать на решение Кабинета Министров?

Решение (Кабинета Министров) непонятно ни по каким мотивам. Потому что, учитывая те показатели, которые есть по заболеваемости и смертности в Тернополе, состояние вещей у нас намного лучше, чем в других городах Украины. Когда в Киеве работают так называемые "велюровые рестораны", то в Тернополе останавливают движение поездов. Почему только отдельных поездов? Почему не всех? Вы знаете, что этой ночью у нас ехали из Херсона родители детей, больных ДЦП, которым "Укрзализныця" продала билеты после объявления Тернополя "красной зоной". Им отказали в остановке в Тернополе и они спрашивают меня: "Куда нам ехать? В Хмельницкий или Львов? И кто нас довезет домой?". Люди устроили в поезде реальный бунт и заставили начальника поезда сделать остановку в Тернополе. Пишут о такой ситуации с пассажирами из Одессы. Их никто не предупредил. Что я должен объяснять людям?

Была ли реакция центральной власти на эту проблему и на ваше обращение?

К сожалению, не было никакой, пока что.

Разговаривали ли Вы с премьер-министром либо с министром здравоохранения Степановым, министром инфраструктуры Криклием?

Решение было принято в конце дня в пятницу. Нас просто, как и всех, поставили в известность посредством сайта Кабинета Министров. Никто с нами не советовался, и никто об этом нам не говорил. Мы хотим, чтобы нас слышали и была коммуникация с правительством. Перед тем, как принимать такие решение, нужно было для начала поговорить с нами, с Администрацией, с городским советом. Возможно, услышать какие-то пояснения и советы, как лучше это сделать, а не просто "рубить с плеча".

Уровень обследований, который рекомендует Минздрав, 24 на 100 тыс. жителей для Украины. В Тернополе, по состоянию на 31 июля мы делали 78, то есть в три раза больше. При этом выявления случаев, рекомендованных Минздравом для нормы, составляет 11%, а у нас 11,1%. Аж на одну десятую больше нормы, при том, что в три раза больше сделано тестирований. Для того, чтобы была "красная зона" должен быть уровень (заполнения койко-мест в больницах) более 75%, у нас 46,8%. Поясните, где логика? Смертность у нас 0,2%, тогда как в других городах она в разы больше. Где логика? Почему Тернополь —"красная зона"? Почему запрещается движение поездов и автобусов?

Осуществлялось ли на Вас давление со стороны центральных органов власти?

Нет. У меня вообще не было с ними общения.

В каких случаях, на ваш взгляд, нужно усиливать карантин?

Карантин можно усиливать, но нельзя ограничивать людей и заставлять сидеть дома. Мы с марта на карантине, экономика просто стоит на коленях, если не ниже. Бизнес закрывается, люди теряют работу, опять едут на заработки. Мы будем жить в таких карантинных условиях еще не один месяц. Дайте нам нормально работать. Да, соблюдать социальную дистанцию, использовать маски, перчатки, антисептики. Это люди понимают. Но не надо загонять людей в дома и закрывать их. А что, взамен? Людям дали какую-то компенсацию? Бюджет города только за первое полугодие недополучил 100 млн гривен. По нашим оптимистическим прогнозам, до конца года будет еще 100 млн дефицита. Как удерживать город, инфраструктуру, зарплаты платить, если останавливать работу всего?

Готовы ли Вы организовать акции под Кабмином и другими органами власти, чтобы снять ограничения?

Я готов делать все что угодно, чтобы они там услышали. На самом деле, градус напряжения жителей Тернополя настолько высокий, что приняв это решение, мы сможем сдержать многие плохие действия, которые они готовы уже делать.

Существуют ли у жителей Тернополя настроения подниматься и выдвигаться в Киев?

Такие настроения очень сильные.