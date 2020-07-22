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22 липня 2020, середа, 14:31 136
Кабмін 2020-07-22T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін продовжив карантин до кінця літа і розділив області на чотири зони

Кабмін продовжив карантин до кінця літа і розділив області на чотири зони

Анна Рудык
Коронавірус, Продовження карантину, карнтин
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Адаптивний карантин в Україні, який раніше ввели до 31 липня, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня. Рішення уряду було прийнято на засіданні у середу, передають Українські Новини.

"Це нова постанова. Запропоновано її застосування з 1 серпня по 31 серпня", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих коронавирусной інфекцією в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 829 до 60 995, кількість померлих від захворювання — на 16 осіб до 1 534 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 23,2%, кількість нових летальних випадків знизилася на 20%.

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць.

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Кабмін продовжив карантин до кінця літа і розділив області на чотири зони
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