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03 серпня 2020, понеділок, 13:57 11
Події 2020-08-03T15:00:02+03:00
Українські Новини
Центр Києва перекрили силовики через захоплення банку терористом: де зупинився рух

Центр Києва перекрили силовики через захоплення банку терористом: де зупинився рух

Олексій Козаченко
Київський метрополітен, Затори в Києві, Тягнучки
Движение в центре Киева перекрыто. Фото: pravda.com.ua
Движение в центре Киева перекрыто. Фото: pravda.com.ua

Через терориста, який захопив у заручники людей в бізнес-центрі Леонардо за адресою Богдана Хмельницького, 17/52, у центрі Києва утворилися затори і тягнучки.Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними Google-карт, пробки утворилися в центрі Києва. Рух ускладнений на бульварі Тараса Шевченка, на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, Володимирській, Басейної, Великій Житомирській, Олеся Гончара.

Пробки в Киеве 3 августа. Фото: infoportal.kiev.uaПробки в Киеве 3 августа. Фото: infoportal.kiev.ua

Також пробка традиційно утворилася на проспекті Степана Бандери через дорожні роботи на перетині з вулицею Богатирською, а також на Олени Теліги в напрямку центру.

Пробки в Киеве 3 августа. Фото: infoportal.kiev.uaКиев сковали пробки 3 августа. Фото: infoportal.kiev.ua

Не поспішає рух також і на Подолі. Завантажена вулиця Набережно-Хрещатицька, Костянтинівська, Нижній Вал, Глибочицька.

Центр Киева Центр Киева "застрял" в пробках. Фото: infoportal.kiev.ua

Також водіям доведеться витратити час в районі станції метро Академмістечко в обох напрямках, на проспекті Леся Курбаса та на Великій Окружній в районі ринку "Столичний".

Пробки в Киеве 3 августа. Фото: infoportal.kiev.uaПробки в Киеве 3 августа. Фото: infoportal.kiev.ua

При тому, що дороги на Лівому березі відносно вільні, завантажений Південний міст в районі метро Славутич в обох напрямках.

Як повідомляли Українські Новини, в заручниках у терориста, який з бомбою захопив відділення банку, що знаходиться в київському бізнес-центрі "Леонардо", за попередньою інформацією, одна людина.

Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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