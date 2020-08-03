Терорист, який погрожує вибухом у Києві, вимагає ЗМІ та прямий ефір

Чоловік, який погрожує вибухом в Універсал Банку в Києві, вимагає ЗМІ та прямий ефір.

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Національна поліція України швидко встановила особу терориста, який захопив приміщення банку. Це громадянин іноземної держави. На цю мить він повідомив, що в нього є вибухівка, яка прив'язана до його ноги, і загрожує її підірвати. Він вимагає ЗМІ та прямий ефір, щоб зробити заяву ", - написав він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що за попередньою інформацією, чоловік є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович 1988 року народження.

"Судячи з його соціальних мереж, це психічно неврівноважена людина. Ми поки не знаємо, наскільки серйозні його наміри, і чи дійсно у нього справжня вибухівка. Тому зараз обрана стратегія переговорів", - додав він.

Шкіряк додав, що тероризм - це питання Служби безпеки України, а підрозділи МВС знаходяться на місці події та чітко виконують усі покладені на них функції.

Як повідомляли Українськi Новини, чоловік загрожує вибухом в АТ "Універсал Банк" в Києві.

У заручниках у терориста, який з бомбою захопив відділення банку, що знаходиться в київському бізнес-центрі "Леонардо", одна людина.

Тим часом, центр Києва перекрили силовики через захоплення банку терористом: де зупинився рух.

Також з'явилося фото терориста із заручницею.