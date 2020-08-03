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03 серпня 2020, понеділок, 14:48 8
Силові структури 2020-08-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
Терорист, який погрожує вибухом у Києві, вимагає ЗМІ та прямий ефір

Терорист, який погрожує вибухом у Києві, вимагає ЗМІ та прямий ефір

Надежда Комендантова
Тероризм, Терорист в Києві, Погроза вибухом у центрі Києва.
Територію навколо бізнес-центру перекрила поліція. Фото: Країна
Територію навколо бізнес-центру перекрила поліція. Фото: Країна

Чоловік, який погрожує вибухом в Універсал Банку в Києві, вимагає ЗМІ та прямий ефір.

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Національна поліція України швидко встановила особу терориста, який захопив приміщення банку. Це громадянин іноземної держави. На цю мить він повідомив, що в нього є вибухівка, яка прив'язана до його ноги, і загрожує її підірвати. Він вимагає ЗМІ та прямий ефір, щоб зробити заяву ", - написав він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що за попередньою інформацією, чоловік є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович 1988 року народження.

"Судячи з його соціальних мереж, це психічно неврівноважена людина. Ми поки не знаємо, наскільки серйозні його наміри, і чи дійсно у нього справжня вибухівка. Тому зараз обрана стратегія переговорів", - додав він.

Шкіряк додав, що тероризм - це питання Служби безпеки України, а підрозділи МВС знаходяться на місці події та чітко виконують усі покладені на них функції.

Як повідомляли Українськi Новини, чоловік загрожує вибухом в АТ "Універсал Банк" в Києві.

У заручниках у терориста, який з бомбою захопив відділення банку, що знаходиться в київському бізнес-центрі "Леонардо", одна людина.

Тим часом, центр Києва перекрили силовики через захоплення банку терористом: де зупинився рух.

Також з'явилося фото терориста із заручницею.

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Чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану: з'явилося його фото з заручницею
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