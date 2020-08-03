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03 серпня 2020, понеділок, 13:34 13
Події 2020-08-03T15:00:03+03:00
Українські Новини
Терорист захопив в заручники одну людину - начальника відділення банку, - ЗМІ

Терорист захопив в заручники одну людину - начальника відділення банку, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Тероризм, Захоплення заручників, захоплення банку
Захват заложника. Фото: strana.ua
Захват заложника. Фото: strana.ua

В заручниках у терориста, який з бомбою захопив відділення банку, що знаходиться в київському бізнес-центрі "Леонардо", за попередньою інформацією, одна людина. Це начальник відділення "Універсал-банку". Про це повідомляє "Страна".

Крім начальника відділення банку, про інших заручниках станом на 13:15 понеділка не повідомляється.

Поліція почала спецоперацію після того, як в приміщення банку в бізнес-центрі "Леонардо" на розі вулиць Володимирської та Хмельницького увійшов чоловік, який заявив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Зараз правоохоронці ведуть з ним переговори.

Нагадаємо, вночі 1 серпня правоохоронці ліквідували полтавського терориста Скрипника при затриманні, який взяв в заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату. 

21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

17 липня в Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій. В результаті вибуху, який стався біля станції метро "Шулявська" в Києві, постраждали чотири людини. Одного з постраждалих прооперували.

До цього вибух на "Вокзальній" стався 6 березня в вагоні київського метрополітену, а 4 березня комунальне підприємство "Київський метрополітен" закривало станцію "Палац спорту" через анонімне повідомлення про замінування.

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