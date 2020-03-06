У вагоні поїзда на станції метро "Вокзальна" стався вибух

Після того, як днями у Києві евакуювали весь персонал і пасажирів з центрального залізничного вокзалу через повідомлення про замінування, 6 березня, в п'ятницю у вагоні поїзда київського метрополітену на станції "Вокзальна" стався вибух. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Стався вибух невідомого предмета під час перебування поїзда на станції метро "Вокзальна".

У вагоні спостерігалося задимлення, пасажири почали панікувати. Чергова по станції попросила людей покинути потяг. Всі пасажири висадилися на станції.

Далі поїзд вирушив в сторону депо. Постраждалих не було. Затримка в русі потягів склала приблизно 10 хвилин.

В прес-службі метрополітену та Київської поліції заявили, що не володіють інформацією про дану пригоду.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня комунальне підприємство "Київський метрополітен" закривало станцію "Палац спорту" через анонімне повідомлення про мінування.

Крім того, 27 січня невідомий повідомляв про мінування Центрального залізничного вокзалу, але воно не підтвердилося.