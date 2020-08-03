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03 серпня 2020, понеділок, 11:23 8
Суспільство 2020-08-03T12:45:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли про правила виїзду з "червоних" карантинних зон

У МОЗ розповіли про правила виїзду з "червоних" карантинних зон

Надежда Комендантова
МОЗ, Коронавірус, Правила карантину, червона зона

У той час, як в Україні набрав чинності "зональний карантин", для переміщення з "червоної зони" карантину в "зелену" здавати тест на коронавірус (COVID-19) не потрібно.

При цьому робота громадського транспорту в "червоній зоні" зупиняється. Про це на брифінгу у понеділок, 3 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Тобто виїхати з "червоної зони" можна тільки на особистому транспорті, якщо всередині авто не більше як п'яти осіб, виключаючи дітей до 14 років. При цьому здавати тест не треба", - пояснив глава МОЗ.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.ї

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць.

Водночас в Україні рекордно скоротилось ПЛР-тестування на коронавірус і на антитіла до COVID-19.

2 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 11%, кількість нових летальних випадків знизилася на 19%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 990 до 73 158, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 738 порівняно з попередньою добою, 1 серпня. 

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