Після приросту кількість нових випадків зараження коронавірусом знизилася на 5%

1 серпня кількість нових випадків зараження коонавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 112 до 72 168, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 725 порівняно з попередньою добою, в той час знизилася кількість нових випадків на 5,1%, також знизилась кількість смертей від коронавірусу на 20%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно із повідомленням, станом на ранок 2 серпня в Україні зареєстровано 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 725 летальних, 39 543 людина одужали.

За добу зафіксовано 1 112 нових випадки, одужали 235 осіб, померло 16 осіб.

Таким чином, 1 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 1 112 проти 235.

Кількість нових випадків захворювання на 1 серпня склало 1,5% від загальної кількості хворих на 31 липня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 783), в Києві (8 452) та Рівненської області (6 195).

У Чернівецькій області зафіксовано 6 061 випадок коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 5 267 випадків, в Івано-Франківській - 4 795, у Волинській - 3 888, у Київській - 3 823, у Харківській - 3 862, в Одеській - 3 414, у Тернопільській - 3 086, у Вінницькій - 2 790, в Житомирській - 1 921, у Дніпропетровській - 1 421, у Хмельницькій - 1 180 випадків.

949 випадків виявлено в Черкаській області, 898 випадків - у Донецькій, 883 випадки - у Чернігівській, 823 випадку - у Запорізькій, 710 випадків - у Кіровоградській, 621 випадок - в Миколаївській, 529 випадків - у Сумській, 459 випадків - у Полтавській, 230 випадків - у Херсонській і 128 випадків - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, 30 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 090 до 69 884.

Також "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 c 3 серпня буде встановлено у Луцьку, Тернополі та у Кіцманському районі Чернівецької області.