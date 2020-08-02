підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 серпня 2020, неділя, 11:21 17
Суспільство 2020-08-02T14:00:01+03:00
Українські Новини
Після приросту кількість нових випадків зараження коронавірусом знизилася на 5%

Після приросту кількість нових випадків зараження коронавірусом знизилася на 5%

Ирина Николенко
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

1 серпня кількість нових випадків зараження коонавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 112 до 72 168, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 725 порівняно з попередньою добою, в той час знизилася кількість нових випадків на 5,1%, також знизилась кількість смертей від коронавірусу на 20%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно із повідомленням, станом на ранок 2 серпня в Україні зареєстровано 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 725 летальних, 39 543 людина одужали.

За добу зафіксовано 1 112 нових випадки, одужали 235 осіб, померло 16 осіб.

Таким чином, 1 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 1 112 проти 235.

Кількість нових випадків захворювання на 1 серпня склало 1,5% від загальної кількості хворих на 31 липня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 783), в Києві (8 452) та Рівненської області (6 195).

У Чернівецькій області зафіксовано 6 061 випадок коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 5 267 випадків, в Івано-Франківській - 4 795, у Волинській - 3 888, у Київській - 3 823, у Харківській - 3 862, в Одеській - 3 414, у Тернопільській - 3 086, у Вінницькій - 2 790, в Житомирській - 1 921, у Дніпропетровській - 1 421, у Хмельницькій - 1 180 випадків.

949 випадків виявлено в Черкаській області, 898 випадків - у Донецькій, 883 випадки - у Чернігівській, 823 випадку - у Запорізькій, 710 випадків - у Кіровоградській, 621 випадок - в Миколаївській, 529 випадків - у Сумській, 459 випадків - у Полтавській, 230 випадків - у Херсонській і 128 випадків - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, 30 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 090 до 69 884.

Також "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 c 3 серпня буде встановлено у Луцьку, Тернополі та у Кіцманському районі Чернівецької області.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19 Хворі на коронавірус

Після одноденного спаду кількість нових випадків з...
У Львові закрили два дитсадки через захворювання в...
В Україні новий антирекорд із захворюваності на ко...
Сьогодні вступили в силу нові правила адаптивного ...
Після приросту кількість нових випадків зараження коронавірусом знизилася на 5%
Після падіння у Києві знову збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Де найбільше хворіють
Новини
Після падіння у Києві знову збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Де найбільше хворіють 12:34
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Після приросту кількість нових випадків зараження коронавірусом знизилася на 5% 11:21
За 5 днів на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень режиму "тиші" 08:37
Тернопіль відмовився посилювати карантин 18:16
більше новин
Нацбанк дозволив Ярославському купити банк "Кредит Дніпро" 14:48
Експерти "Академії online" дали прогноз щодо нового навчального року в умовах нестабільності 18:46 Прес-реліз
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Раніше працював "Роттердам+" у вугіллі, тепер "Амстердам+" в газі, — Саакашвілі 14:48
Торговий дім "СОКАР Україна" вимагає проведення прозорого конкурсу від Одеського припортового заводу 14:31 Прес-реліз
більше новин
Відсьогодні діють нові штрафи за порушення використання касових апаратів 06:00
Луцьк, Тернопіль та частину Чернівецької області віднесли до "червоної" зони за епіднебезпекою 18:33 Карта
Україна поділили на "зони". З 1 серпня Київ опинився в "зеленій" 18:43 Карта
У Польщі — найбільше нових випадків коронавірусу з початку пандемії 13:59
Офіс президента відреагував на розслідування про порушення кортежем Зеленського ПДР 17:19
більше новин
За 5 днів на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень режиму "тиші"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok