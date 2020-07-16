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16 липня 2020, четвер, 14:09 31
Президент 2020-07-16T16:01:06+03:00
Українські Новини
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць

Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Продовження карантину, Карантин в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину в Україні через коронавірусну інфекцуію Covid-19, смертність від якої продовжує зростати, більш ніж на місяць.

Про це повідомляє пресслужба президента за підсумками традиційного селекторної наради щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти відповідно до розвитку ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не більше", - сказав він.

У відповідь міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що постанову вже розроблено.

Згідно з документом, регіони будуть розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де будуть діяти чіткі критерії щодо обмежень.

Обмежувальні заходи будуть вводити в залежності від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 16 липня Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з 15 липня Київ та Чернівецька область знову визнані не такими, що відповідають критеріям.

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