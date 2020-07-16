Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць

Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину в Україні через коронавірусну інфекцуію Covid-19, смертність від якої продовжує зростати, більш ніж на місяць.

Про це повідомляє пресслужба президента за підсумками традиційного селекторної наради щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти відповідно до розвитку ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не більше", - сказав він.

У відповідь міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що постанову вже розроблено.

Згідно з документом, регіони будуть розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де будуть діяти чіткі критерії щодо обмежень.

Обмежувальні заходи будуть вводити в залежності від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 16 липня Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з 15 липня Київ та Чернівецька область знову визнані не такими, що відповідають критеріям.