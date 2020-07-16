Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження залежно від ситуації

Кабінет Міністрів має намір вводити карантинні обмеження через коронавірус залежно від ситуації в конкретному населеному пункті, поділивши регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони в той час, як президент Володимир Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць, бо "всі втомилися".

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського із запобігання поширенню COVID-19, передають Українські Новини.

"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову із змінами про існування карантину в Україні в цілому. Згідно з документом, регіони будуть розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де будуть діяти чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи будуть вводити залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області", - сказано в ньому.

У свою чергу Зеленський виступив за продовження карантину не більше, ніж на місяць.

Як повідомляли Українські Новини, смертність і захворюваність на коронавірус в Україні продовжують зростати.

Також за станом на 16 липня Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з 15 липня Київ та Чернівецька область знову визнані не відповідними критеріями.