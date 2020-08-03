В Україні набрав чинності "зональний карантин": докладна карта регіонів

У понеділок, 3 серпня, набрав чинності розподіл України на чотири зони карнтинних обмежень залежно від епідеміологічної ситуації після того, як адаптивний карантин в Україні, який раніше ввели до 31 липня, Кабінет Міністрів продовжив до 31 серпня.

Відсьогодні Україна буде розділена на чотири зони за рівнем захворюваності на коронавірус - зелена, червона, помаранчева і жовта.

Для населених пунктів і районів із зеленої зони будуть діяти правила карантину, встановлені по всій країні. У червоній зоні вводяться додаткові обмеження. Помаранчева - вводить обмеження для заклади розміщення та масових заходів. Жовта - є буферною зоною.

Зокрема, в червону, помаранчеву і жовту зони увійшли такі населені пункти та райони:

Червона: міста Луцьк і Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева: Івано-Франківськ; Львів; Бережани Тернопільської області; Луцький і Любашівський райони Волинської області; Тисменицький район Івано-Франківської області; Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області; Бучацький район Тернопільської області.

Жовта: Вінниця і Могилів-Подільський; Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчицький райони Вінницької області; місто Нововолинськ; Горохівський, Кверцівський, Горохівський, Маневицький і Терейской райони Волинської області; міста Житомир, Бердичів, Малин і Новоград-Волинський; Любарський, Пулинский, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області; міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп а також Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області; місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський і Наддвірнянський райони Івано-Франківської області; Жовківський, Яворівський і Кам'яно-Бузький райони Львівської області; Бережанський, Гусятинський, Казовский, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області; Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Зелена: всі міста і райони, що не потрапили в червону, помаранчеву і жовту зони карантину.

Карантинні зони в Україні. Інтерктивна карта (натисніть на зображення для відкриття)

Зони адаптованого карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.ї

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць.