Кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль: в Україні 990 хворих за добу

За минулу добу, 2 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 11%, кількість нових летальних випадків знизилася на 19%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 990 до 73 158, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 738 порівняно з попередньою добою, 1 серпня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 3 серпня в Україні зареєстровано 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 738 летальних, 39 876 осіб одужали. За добу зафіксовано 990 нових випадків, одужали 333 людини, померло 13 осіб. Таким чином, 2 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 990 проти 333. Кількість нових випадків захворювання 2 серпня становила 1,4% від загальної кількості захворілих на 1 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 3 серпня склало 31 544 людини, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 921), в Києві (8 554) та Рівненській області (6 270). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2815 випадків; Волинська область — 3949 випадків; Дніпропетровська область — 1438 випадків; Донецька область — 898 випадків; Житомирська область — 1948 випадків; Закарпатська область — 5318 випадків; Запорізька область — 846 випадків; Івано-Франківська область — 4914 випадків; Кіровоградська область — 711 випадків; м. Київ — 8554 випадки; Київська область — 3845 випадків; Львівська область — 9921 випадок; Луганська область — 128 випадків; Миколаївська область — 642 випадки; Одеська область — 3482 випадки; Полтавська область — 459 випадків; Рівненська область — 6270 випадків; Сумська область — 541 випадок; Тернопільська область — 3113 випадків; Харківська область — 3950 випадків; Херсонська область — 230 випадків; Хмельницька область — 1189 випадків; Чернівецька область — 6143 випадки; Черкаська область — 954 випадки; Чернігівська область — 900 випадків. Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 3 серпня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, в Україні набув чинності "зональний карантин": докладна карта регіонів. Крім того, президент Володимир Зеленський раніше виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць.