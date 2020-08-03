підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 серпня 2020, понеділок, 09:26 14 Інфографіка
Суспільство 2020-08-03T11:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль: в Україні 990 хворих за добу

Кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль: в Україні 990 хворих за добу

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Кількість хворих за добу, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу, 2 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 11%, кількість нових летальних випадків знизилася на 19%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 990 до 73 158, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 738 порівняно з попередньою добою, 1 серпня. 

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 3 серпня в Україні зареєстровано 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 738 летальних, 39 876 осіб одужали.

За добу зафіксовано 990 нових випадків, одужали 333 людини, померло 13 осіб.

Таким чином, 2 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 990 проти 333.

Кількість нових випадків захворювання 2 серпня становила 1,4% від загальної кількості захворілих на 1 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 3 серпня склало 31 544 людини, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 921), в Києві (8 554) та Рівненській області (6 270).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2815 випадків;
  • Волинська область — 3949 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1438 випадків;
  • Донецька область — 898 випадків;
  • Житомирська область — 1948 випадків;
  • Закарпатська область — 5318 випадків;
  • Запорізька область — 846 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4914 випадків;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8554 випадки;
  • Київська область — 3845 випадків;
  • Львівська область — 9921 випадок;
  • Луганська область — 128 випадків;
  • Миколаївська область — 642 випадки;
  • Одеська область — 3482 випадки;
  • Полтавська область — 459 випадків;
  • Рівненська область — 6270 випадків;
  • Сумська область — 541 випадок;
  • Тернопільська область — 3113 випадків;
  • Харківська область — 3950 випадків;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1189 випадків;
  • Чернівецька область — 6143 випадки;
  • Черкаська область — 954 випадки;
  • Чернігівська область — 900 випадків.

Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 3 серпня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус в Україні станом на 3 серпня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні набув чинності "зональний карантин": докладна карта регіонів.

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Кількість хворих за добу Хворі на коронавірус

В Україні набрав чинності "зональний карантин": до...
Найбільше від коронавірусу помирають Кіровоградщин...
Після одноденного спаду кількість нових випадків з...
Після приросту кількість нових випадків зараження ...
В Україні набрав чинності "зональний карантин": докладна карта регіонів
Ексглава СЗР Євдокімов після відставки "залишив" собі службову квартиру в Києві
Новини
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
В Україні рекордно скоротилось ПЛР-тестування на коронавірус і на антитіла до COVID-19 11:17
На Хрещатику невідомий чоловік підпалив автомобіль 11:00
Російський рубль подорожчав на початку тижня 10:49
більше новин
Акции протеста в Нидерландах
У Нідерландах і в Німеччині тисячі протестувальників вийшли на мітинги проти обмежень через коронавірусу 10:26
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Україна перейшла на ринкові ціни на газ для населення 15:17
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Найбільше від коронавірусу помирають Кіровоградщині: МОЗ оприлюднив летальність від COVID-19 14:44
більше новин
Мінімальна пенсія зросте до 2600 грн: Мінсоцполітики назвало терміни й нові суми виплат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok