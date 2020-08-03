Кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль: в Україні 990 хворих за добу

За минулу добу, 2 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 11%, кількість нових летальних випадків знизилася на 19%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 990 до 73 158, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 738 порівняно з попередньою добою, 1 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 3 серпня в Україні зареєстровано 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 738 летальних, 39 876 осіб одужали.

За добу зафіксовано 990 нових випадків, одужали 333 людини, померло 13 осіб.

Таким чином, 2 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 990 проти 333.

Кількість нових випадків захворювання 2 серпня становила 1,4% від загальної кількості захворілих на 1 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 3 серпня склало 31 544 людини, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 921), в Києві (8 554) та Рівненській області (6 270).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2815 випадків;

Волинська область — 3949 випадків;

Дніпропетровська область — 1438 випадків;

Донецька область — 898 випадків;

Житомирська область — 1948 випадків;

Закарпатська область — 5318 випадків;

Запорізька область — 846 випадків;

Івано-Франківська область — 4914 випадків;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8554 випадки;

Київська область — 3845 випадків;

Львівська область — 9921 випадок;

Луганська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 642 випадки;

Одеська область — 3482 випадки;

Полтавська область — 459 випадків;

Рівненська область — 6270 випадків;

Сумська область — 541 випадок;

Тернопільська область — 3113 випадків;

Харківська область — 3950 випадків;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1189 випадків;

Чернівецька область — 6143 випадки;

Черкаська область — 954 випадки;

Чернігівська область — 900 випадків.

Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 3 серпня. Інфографіка: МОЗ

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