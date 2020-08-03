В Україні рекордно скоротилось ПЛР-тестування на коронавірус і на антитіла до COVID-19

За минулу добу, 2 серпня було проведено 8 523 дослідження на коронавірусну інфекцю методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 31,3% менше порівняно з попередньою добою, і 3 191 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 26, 4% менше порівняно з 1 серпня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 11 714 тестувань, з них 8 523 методом ПЛР, а також 3 191 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 067 006 досліджень на Коронавірусние інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 3 серпня надійшло 1 072 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 126 311 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, pа минулу добу, 2 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 11%, кількість нових летальних випадків знизилася на 19%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 990 до 73 158, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 738 порівняно з попередньою добою, 1 серпня.