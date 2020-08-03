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03 серпня 2020, понеділок, 10:49 8
Фінанси 2020-08-03T11:45:02+03:00
Українські Новини
Російський рубль подорожчав на початку тижня

Російський рубль подорожчав на початку тижня

Надежда Комендантова
Курс валют, курс рубля, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У понеділок, 3 серпня, середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 31 липня, залишився без змін і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в понеділок виріс в порівнянні з п'ятницею на 1 копійок і становить 3,90 гривень за 10 рублів.

Курси готівкової іноземної валют

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,31 3,88
Максимальний 3,73 5,00
Мінімальний 2,32 3,70

 

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків з 24 по 31 липня курс продажу готівкового долара знизився на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,45 коп. до 27,5208 UAH/USD після двотижневого зростання.

Тим часом, середній курс долара в 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USDі, що встановлюється ним на 3 серпня, в той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Крім того, експерти розповіли, що чекати від курсу найближчим часом. Якщо Національний банк не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище.

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